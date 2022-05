Sabrina GONCALVES

Contrôleur de gestion :

Compétences :

- Analyse et commentaire de données comptables et financières

-Préparation et analyse de prévisions mensuelles et trimestrielles

- Maîtrise du pack office, Business Object, SAP, Hyperion

- Anglais : (lu, écrit, parlé)



5ans d'apprentissage en comptabilité et contrôle de gestion dans divers secteurs (banque assurance industrie).

En 2007: Participation au défi Bouygues Construction : élaboration de prévisions budgétaires, dans le cadre d’un grand projet immobilier.



