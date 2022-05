Sabrina GONZALEZ

Actuellement PR Senior Account Manager chez Hotwire, Agence de Communication intégrée après avoir travaillé au sein de l'agence de Relations Presse et de Communication Digitale OXYGEN en tant que Directrice de Clientèle, je dispose aujourd'hui d'une expérience de plus de 7 ans en communication et relations presse, expérience acquise en agences de communication.

Si ces dernières années sont marquées par une solide expérience en communication/relations presse, j'ai initialement débuté ma carrière dans le marketing opérationnel & stratégique ainsi que dans le développement produit où j’ai eu l’opportunité de travailler en mode projets. J'ai acquis cette expérience au sein de l'agence de communication et marketing interactive FullSix mais également chez l'annonceur au sein de marques haut de gamme : Service Marketing International du Distributeur mondial de produits d’accueils pour l’hôtellerie de luxe, Gilchrist & Soames en Angleterre; Service Marketing, Pôle développement Produit chez Lancel à Paris, Groupe Cartier Richemont.

Passionnée de langues et cultures étrangères, j'ai eu l'occasion de travailler dans un environnement international à Londres (Gilchrist & Soames) pour développer le marché espagnol. Outre cette expérience professionnelle à l'international, je coordonne aujourd’hui des projets européens et supervise des comptes internationaux.

En tant que Senior Account Manager, j'encadre une équipe de consultantes junior et senior, et supervise un portefeuille de clients BtoB, BtoC et institutionnels afin de promouvoir leurs missions auprès des médias et sur les réseaux sociaux.



Domaines d'expertises secteurs depuis 8 ans : luxe, cosmétique, horlogerie, internet, nouvelles technologies, Réseaux & Télécoms, Marketing, E-commerce, Formation/education, Agroalimentaire, Distribution etc.



Compétences développées :

•Conseil clients : conseil et accompagnement stratégique clients en communication et marketing opérationnel

•Développement projets : gestion et coordination de projets telles que la mise en place d’un réseau de partenaires, élaboration de projets internes permettant de développer l’activité de l’agence, développement produit, développement commercial

•Reporting : analyse des résultats, élaboration de rapports d'activité

•Responsabilité commerciale : business développement, élaboration des recommandations et présentation, prospection commerciale, mise en place d’un réseau de partenaires, développement d’offres sur le marché international

•Management, encadrement: supervision jusqu’à 14 personnes

•Conseils opérationnels (angles, stratégie d’utilisation, cibles…) et prise de brief.

•Rédactionnels : Mise en place d’outils de communication à valeur ajoutée : communiqué de presse, dossiers de presse, invitations, témoignages clients, newsletters, avis d’experts, flash d’information, brochures, mailings commerciaux, outil d’aides à la vente, fiches produits …

•Relationnel journaliste : Contacts quotidiens sur tout type de presse et tout type de support. Proposition de sujets en fonction de la cible, mise en place d’interviews, rencontres dans les rédactions.

• Évènementiel : Organisation d’évènements clients - conférences de presse, petits déjeuners, ateliers de démonstrations, table-ronde, roadshow, opération de street marketing. Support client aux salons professionnels

•Recommandations stratégiques : élaboration de recommandations en communication de marque (stratégie de branding), social media, relations presse ; élaboration de business plan, de stratégie marketing 4P et de stratégie commerciale.







