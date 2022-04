Agathe CHARDONNEAU

Actuellement coordinatrice approvisionnement/Logistique, j'ai une expérience confirmée dans le domaine de l'approvisionnement et logistique retail.

Je maîtrise facilement les nouveaux logiciels et process et possède une grande capacité d'adaptation à un nouvel environnement,



N'hésitez pas à prendre contact avec moi afin d'en apprendre plus sur les compétences que je pourrais mettre au service de votre entreprise



Mes compétences :

Excel

Orlyweb

As400

Powerpoint

Statistiques

Marketing

Mode

International

Retail

Commercial

CRM social

Boreal

Hyperion Financial Management

Oracle