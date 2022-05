Sabrina GRONDIN

Souriante, dynamique, volontaire.



Mes compétences :

Gestion agenda

Accueil téléphonique et physique

Maitrise du pack office, intranet et internet

Rapprochement comptable

Administratif courant ( courrier, classement,Mail,

Relation fournisseur (communication, commandes, ré

Gestion administrative ( gestion, contrôle et arch

Gestion clients ( accueil, orientation, dossier,fi

Communication ( oral et écrite, interne et externe

Organisation ( événement interne et externe)