Sabrina GUERIN

Je suis avocate inscrite au Barreau de Rennes, depuis 2009. Je suis collaboratrice libérale au sein d'un cabinet d'avocats (la SCP VERDIER-MARTIN).



J'interviens principalement devant les Tribunaux de Rennes et de toute la région ouest, mais je suis susceptible de prendre en charge des dossiers sur tout le territoire national.



Je m'occupe principalement de dossiers en droit du travail (conseil et contentieux), en droit de la famille (divorce, séparation, garde des enfants, pension alimentaire, adoption…), mais également en droit civil général (conflits de voisinage, paiement des loyers, baux d’habitation…).



La relation entre l’avocat et son client est avant tout une relation de confiance mutuelle.



Je suis compétente, disponible, diligente et réactive.

Je gère l'ensemble de mes dossiers, avec conscience indépendance, probité et humanité conformément au serment de la profession.