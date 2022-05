Sabrina GUERIN

Bonjour,



Je suis Sabrina, j'ai 32 ans, je suis une personne plus ou moins atypique puisque je suis une personne entière, franche, honnête. Je sais reconnaitre mes erreurs, mais il y a bien une chose que je ne supporte pas c'est de devoir payer les erreurs des autres.

Je ne balance pas mise à part si j'ai les preuves de cela.



Je suis quelqu'un de dynamique, ponctuelle, sérieuse, souriante, je suis positive à tout épreuve, car chaque problème à sa solution. :)



Je n'est pas pour habitude de faire une lettre de motivation comme tous le monde, car je n'aime pas le stéréotypé.

Je préfère que l'ont me juge sur l'instant T et pas sur des écris qui ne reflet pas la personne en elle même. ;)



Je sais que ce que je vais écrire, ne va plaire à peut de monde mais c'est comme sa que j'agis dans la vie.. Je relativise à chaque fois, ne n'aime pas rester sur mes acquis puisque je suis curieuse de nature, j'aime découvrir, apprendre.. Je peut paraître naïve, mais je ne le suis pas.. :)



Alors si mon profil et ma façon de penser vous convient, pourquoi ne pas se rencontrer. :)