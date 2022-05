Sabrina GUETIBI

Diplômée en management qualité hygiène sécurité et environnement avec une expérience réussite en stage dans le domaine du management de la qualité, amélioration continue et Lean manufacturing, je suis Docteur en sciences de l'ingénieur, en particulier, mes recherches s'intéressent aux Management Qualité & Système d'Information au sein des établissements de santé.



Mes compétences :

Contrôle de qualité

Outils de la qualité

Méthodes chromatographiques

Lean management

Chimie de l’eau et méthodes d’analyses des eaux

Système de Management de la Qualité

Norme ISO 9001

ISO 19011

Techniques d’analyse

ISO 22000

Gestion de projet

ISO 17 025

OHSAS 18001

ISO TS 16 949

Gestion de la production

Gestion de la qualité

Norme ISO 14001

HACCP

SPSS

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lean Manufacturing

ISO 18001 Standard

ISO 14001 Standard

HPLC

Management de la qualité