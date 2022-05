Sabrina GUILLARD

Professionnelle confirmée dans le domaine retail, je suis passionnée par le commerce et le management.



Aprés 14 ans d’expérience (dont 12 ans dans le retail), j'ai pu acquérir à travers mes différents statuts et mes différentes missions une position managériale forte que j' ai consolidé avec un sens du commerce exemplaire, un grand sens de l'écoute et un leadership développé.



Les qualités que l'on me reconnaît : dynamique, rigoureuse, grand sens du contact et de l'écoute, compétitive, réactive, fédératrice, pédagogue.



Aujourd'hui, je souhaiterai mettre toutes mes qualités au profit d'une nouvelle enseigne.







Mes compétences :

Analyser et améliorer les performances

Féderer, motiver, coacher, former

Challenger, impliquer

Personnalisés Pole management

Microsoft Word

Microsoft Excel

Merchandising