Sabrina GUIMBRETIERE

Gestion comptable, financière et analytique

- Valider les documents comptables,

- Contrôler les comptes comptables et analytiques,

- Concevoir des outils de suivi d’activité de la structure, de tableaux de bord, les mettre à jour,

- Analyser l’activité suivant des objectifs et proposer la mise en place de voies de progrès ou mesures correctives,

- Reporting au Comité Directeur,

- Elaborer des budgets annuels ou pluriannuels,

- Gérer la trésorerie et gérer les flux financiers (comptes bancaires, règlements fournisseurs, recouvrement clients, opérations de placement…),

- Gérer les projets, les dossiers de subventions publiques,

- Participer activement au sein du Bureau, Conseil d’Administration, Comité de Pilotage des financeurs…

- Gérer les relations avec les fournisseurs, les services fiscaux, le Commissaire aux comptes et les intermédiaires financiers (banques, assurances,...)…



Gestion ressources humaines

- Réaliser le suivi administratif des dossiers du personnel (tenue et MAJ de la liste du personnel, DUE, absences, congés, maladie, ticket-restaurant, mutuelle, assistance aux recrutements, rédaction contrat de travail, médecine du travail, calcul primes commerciaux, transmission des éléments de la paie et contrôle de la paie, dossiers de formation, présentation et intégration du nouvel embauché à l’ensemble du personnel, règlement intérieur, explication fonctionnement global …)



Organiser, gérer et coordonner les activités de la structure

- Coordonner les actions et les relations entre les services, les différents sites, superviser l’information interne et externe, ascendante et descendante…

- Traiter les achats (consultation, négociation, commande, livraison, facturation, règlement…),

- Mettre en place des outils communs (procédures, règles de vie, amélioration de la productivité…)

- Animation d’équipe, audit interne de l’entreprise (analyse, proposition, méthodologie…)



Gestion administrative courante et réglementaire,

- Gérer les plannings (commandes clients, logistique, véhicules société, location de salles…)

- Préparer et organiser les réunions (convocation, compte-rendu, réunion projet, Conseil d’Administration, Assemblée Générale…)

- Veiller au respect des règles statutaires et juridiques



Maitrise de Word, Excel, Access, Power Point, Outlook, Internet, Windows Vista, Windows 7, Office 2010, logiciel de facturation, de comptabilité…



Mes compétences :

Gestion

Gestion de projet

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Service client

Gestion de trésorerie