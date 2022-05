Sabrina HALBAUT

Avec neuf ans de pratique à mon actif, je maîtrise les différents aspects du métier d’assistante. Mon dernier emploi m’a permis de développer des compétences rédactionnelles, commerciales et d’accroître ma maîtrise des outils informatiques.

De plus, sachant prendre des initiatives, je m’adapte très facilement à toute situation.

Aujourd’hui, mon savoir-faire est à votre disposition.





Mes compétences :

Secrétariat

Accueil physique et téléphonique

Classement

Organisation du travail

Microsoft Office