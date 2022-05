Sabrina HALITIM

Après avoir ouvert et développé une agence de service à la personne pendant 9 ans, j'ai évolué Directrice de zone dans le groupe o2. Je rayonne aujourd'hui sur 4 départements et gère une equipe de 25 encadrants et pres de 400 intervenants. Je travaille au quotidien avec les institutions et plus particulièrement le département du Nord pour le développement rh de mes agences, élabore les stratégies commerciales et accompagne mes équipes pour atteindre leurs objectifs. Femme de terrain , j'ai un parcours a dominante commerciale. Mon expérience professionnelle m'a également permis d'acquérir des compétences rh et managériales .



Mes compétences :

Commercial

Directeur commercial

Management

Recrutement

Services à la personne