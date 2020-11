Stéphanie BRISSEZ

SBPA vous propose des prestations administratives allant de l’assistanat administratif, au secrétariat en passant par l’assistanat commercial ou comptable.

Ainsi, contactez -moi pour toute rédaction de courrier, e-mailing, devis, pour le suivi de la facturation (clients et fournisseurs), les relances impayés, etc.

Vous souhaitez faire évoluer votre société, votre commerce, votre activité ? je peux vous assister dans votre recrutement, dans la réponse aux appels d’offre.



Disposant d’une expérience de plus de 8 ans en tant qu’assistante de direction, je suis particulièrement polyvalente : administratif, comptabilité, commercial, ressources humaines. Pour gagner en flexibilité et en productivité, n’hésitez pas à me contacter pour que nous puissions discuter de votre projet. Je vous garantis la plus grande confidentialité.



Je suis convaincue qu’externaliser votre « paperasse » vous fera gagner un temps précieux. Alors pourquoi ne pas la confier à une personne qualifiée, sérieuse et investie. Décrivez-moi votre projet, je pourrais vous assister.

Contactez-moi à stephanie.brissez@assistance-administrative-sbpa.fr



Mes compétences :

Organisation

Gestion

Qualité