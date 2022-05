Stephanie BRISSET

Fort de mon savoir-faire renforcé par une application sur le terrain :

[BTS CIRA > Élaboration des systèmes automatisés de contrôle (des capteurs par exemple) et de régulation sur les chaînes de fabrication. La régulation consiste à maintenir la pression, le débit et la température de la production. Son rôle est essentiel dans des entreprises dont la fabrication est automatisée et ne peut être interrompue.]

- Je travaille en bureau d’études, à l’installation et la mise en service,et parfois à la maintenance.

- J'assure le suivi financier et commerciale des projets.

- J'assiste les responsables d'affaires à la conception et rédaction offre/mémoire technique.



Mes compétences :

dao

instrumentation

automatisme