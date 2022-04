Sylvain TARTRAT

Responsable d'affaires chez Actemium (Groupe Vinci Energies), je gère aujourd'hui un portefeuille d'affaires de 1.300.000€ dans le domaine de l'industrie Pharmacie/Cosmétique/Chimie en Ile de France.



Aujourd’hui, ma formation en ingénierie couplée à mon expérience chez Vinci, me permettent d’exploiter pleinement les trois facettes de ma profession, à savoir :

• L’aspect technique (proposition d’amélioration, d’innovation, analyses et suggestions techniques, organisation des ressources..)

• L’aspect commercial (prospection, rentabilité, suivi clientèle..)

• L’aspect managérial (gestion des hommes, entretien de l’esprit d’équipe, évolution des collaborateurs..)



Mes équipes et moi-même proposons ainsi à nos clients des solutions aux expertises suivantes :



1.1. NOTRE EXPERTISE EN ELECTRICITE :

- Conception électrotechnique HTA, BT

- Bilans de puissance

- Ingénierie et réalisation des schémas CAO/DAO

- Ingénierie réalisation et installation d’armoires électriques

- Mise en conformité



1.2. NOTRE EXPERTISE EN INSTRUMENTATION :

- Etudes et réalisation de schémas PID

- Réalisation de schémas de boucles instruments

- Choix et spécification matériel

- Montage instrumentation sur site

- Etalonnage, préréglage et synchronisation instrumentation

- Analyse industrielle



1.3. NOTRE EXPERTISE EN AUTOMATISME ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE :

- Programmation d’automates, DCS, commandes

- Simulation des programmes automates

- Etudes et conceptions de systèmes de sécurité

- Supervision et interface Homme-Machine

- MES (Manufacturing Execution System)

- Acquisition et traitement de données

- Télésurveillance et télégestion



1.5 NOTRE EXPERTISE DANS LA CONCEPTION ET FABRICATION D'EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS PHARMA

- Equipements process

o Production de médicaments stériles ou injectables

o Traitement (filtration, séparation, traitement thermique ou chimique..)

o Mise sous forme commerciale et de pré conditionnement

- Nettoyage, stérilisation et décontamination

o Station de nettoyage en place fixe fonction des équipements à laver :

+ Cuve de fabrication ou de stockage

+ Equipement de filtration ou traitement

+ Lignes de tuyauteries

+ Etc

o Station de nettoyage mobile

o Stérilisation et décontamination





Mes compétences :

Electricité

Automatisme

Instrumentation

Travaux neufs

Package/clefs en main