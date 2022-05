Sabrina HASSANI

Titulaire d'un Master (DESS) Affaires Internationales et Négociation Interculturelle, je suis désireuse d'apporter mes compétences et mon expertise tant commerciales que juridiques pour le développement d'une structure achat.



Au travers de mes expériences françaises et internationales, j'ai appris :

- à fonctionner de manière autonome et à développer un esprit d'initiative afin de réaliser les objectifs fixés,

- mais également, dans le cadre d'une équipe, à composer avec des individualités, des compétences, et des cultures différentes, afin de réaliser un projet /des objectifs communs



Actuellement chargé d'achats chez Renault, mon objectif professionnel est d'appliquer une stratégie d'internationalisation des achats, de plus cette fonction requière d'être un fin négociateur, rigoureux et autonome.



Mes compétences :

Achats

acheteur