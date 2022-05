Sabrina ISKOWIAK

Je vous propose mon support, à distance ou sur site

J'interviens sur la région de Montpellier et mobilisable sur la France entière, pour les entreprises, les PME/PMI, les start'up, les associations, les artisans et les particuliers...

J’ai 14 ans d’expérience en tant qu'assistante, et je vous certifie le respect de vos exigences et de vos délais

Nous définissons ensemble vos besoins, permanents ou occasionnels, quelques heures par jour, par semaine ou par mois, à distance ou sur site

Je suis toujours joignables et je vous garantis une grande réactivité face à vos imprévus (week-end, délais...)

Professionnalisme, fiabilité, rigueur et adaptabilité à vos méthodes de travail

Je vous garantis la confidentialité de toutes les informations communiquées dans le cadre de notre collaboration