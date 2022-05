Sabrina JAILLANT

Diplômée d’un Master 1 Gestion et Administration des Entreprises, et riche de 14 années d’expérience au sein de Nestlé Waters, j’ai développé avec succès mon sens des responsabilités, mon esprit d’initiative et d'excellentes qualités relationnelles et opérationnelles auprès de l’ensemble des Interlocuteurs de la chaîne de distribution.



Organisée et rigoureuse, je serai force de proposition quant aux missions requises en matière de :

• Gestion et Négociation des accords commerciaux en BtoB et BtoC

• Merchandising / Promotion : analyse, identification et mise en place

• Veille concurrentielle, stratégique et reporting



Mes compétences :

Management

Merchandising / Marketing

Développement commercial