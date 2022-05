Sabrina JODRY

Lors de mes expériences précédentes, j’ai eu l’occasion de travailler sur de nombreux projets complexes. Cela m'a permis d’appréhender le monde de l’entreprise de façon globale, d’acquérir un véritable savoir-faire et de développer des qualités capacités pratiques et relationnelles, indispensables à toute bonne communicante.



En charge de l’élaboration de la stratégie, de la conception – rédaction de supports de communication print et web, du suivi marketing opérationnel, de la conduite de manifestations, j’étais l’interface privilégiée entre les fournisseurs d’une part, les partenaires, sponsors et la direction d’autre part. Ces fonctions transverses à responsabilité m’ont permis de développer mes capacités d’analyse et de synthèse ainsi qu’un grand sens de l’initiative. Mon sens du relationnel, mon autonomie, ma réactivité et ma persévérance sont de véritables atouts qui m’ont permis de conduire mes missions avec succès.



Mon sens de l’écoute et de la diplomatie, ma souplesse, ma capacité d’adaptation aux facteurs humains et aux environnements techniques hétérogènes, ainsi que ma rigueur et mon investissement dans les projets, m’ont permis d’être reconnue et appréciée par l’ensemble des équipes avec lesquelles j’ai collaboré.



En me faisant confiance, vous vous assurez de la présence d’une collaboratrice passionnée par les challenges et désireuse d’évoluer dans un projet d'entreprise ambitieux.





Mes compétences :

Gestion de partenariats

Autonomie

Relations Presse

Communication interne

Rédaction web

Relations Publiques

Aisance relationelle

Community management

Référencement internet

Google Adwords

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Conception-rédaction

Communication externe

Evénementiels et salons

Communication événementielle