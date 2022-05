Yohann CLIPET

Épris des langues, qu'elles soient française ou étrangères, la communication a toujours eu quelque chose de fascinant pour moi. Je suis dynamique, volontaire et enjoué de nature et ne recule jamais devant une tâche. J'aimerais pouvoir me trouver un job qui me prenne au trippes et qui mette en exergue toute la polyvalence dont je peux faire preuve. Supportant peu l'inactivité, je sais faire preuve d'initiative et de créativité. J'évolue également rapidement au sein d'un nouvel environnement et m'adapte facilement au sein d'une équipe. Faites-moi confiance et vous ne serez pas déçu !



Mes compétences :

Rédaction de contenus

Relecture / corrections

Travail en équipe

Rédaction web

Rigueur

Rédaction

Contentieux

Dynamisme

Traduction

SEO

E-commerce

Communication

Informatique

Internet