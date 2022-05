Sabrina JOUBERT

Après plus de 10 ans passés sur des missions de qualification d'équipements / process automatisés et sur des validations de protocoles de nettoyage, j'ai souhaité faire évoluer mes compétences. C'est pourquoi j'ai intégré l'école Polytech de tours pour devenir ingénieur en mécanique et conception de système. J'ai donc repris mes études en formation continue et j'ai intégré l'école en septembre 2016. Parallèlement, j'ai pris de nouvelles responsabilités en obtenant un poste de chef de projet industriel au service Méthodes de mon entreprise pendant la durée de ma formation. Celle ci se terminera en 2019 puisque j'ai repris un cursus classique avec des étudiants en formation initiale.

Mon projet futur n'est pas encore bien déterminé, j'hésite entre 2 options en 5ème année:

- soit Environnement et énergies renouvelables pour travailler dans le secteur de l'écoconstruction

- soit Biomécanique pour travailler dans le secteur des prothèses mécaniques ou de l'aide à la manutention.

Je suis particulièrement attirée par les sciences des matériaux, la mécanique des fluides et les transferts thermiques, la construction mécanique et l'automatisation.