Sabrina JOULIA

Ayant commencé par différentes expériences terrain, j'ai évolué chaque année vers différents métiers, en marketing et en communication.



Avec plus de 15 années d'expérience en communication et marketing, j'ai en charge aujourd'hui la stratégie média et hors média pour la Mutuelle Prévifrance jusqu'à sa mise en oeuvre.



Responsable du service KRT Eco'jeunes, j'anime et développe un réseau de partenaires afin de proposer à nos adhérents un ensemble de bons plans tout au long de l'année.



L'image de l'entreprise est aussi importante que la notoriété, c'est pourquoi j'ai accepté de m'occuper de notre Fondation d'entreprise en créant les journées solidaires au parc Walibi Sud-Ouest.







Mes compétences :

Achats

Achats media

Animation

Animation commerciale

Commerciale

Communication

Média

Media planning

Partenariats

Planning

Plans de communication

Presse

Publicité

Réalisation

Rédactrice

Relations Presse

Web

Stratégie de communication

Gestion événementielle