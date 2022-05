Sabrina JULIARD

Réelle commerçante dans l'âme, animée par les tendances, le développement de mes équipes et de mon chiffre d'affaire, je suis actuellement Directrice de Magasin chez Lancel.



Mon parcours m'a permis de me forger une vision globale sur le secteur de la mode. Du prêt à porter casual au haut de gamme et du textile à l'accessoire, je suis restée concentrée sur les tendances et la montée en gamme de mes enseignes.

J'ai pu également appréhender la richesse de la clientèle parisienne au travers de sa diversité selon les quartiers dans lesquels j'ai travaillé.

J'ai acquis des compétences dans trois domaines clés : Management - Coaching de la Vente - Merchandising



Passionnée par le Management, la mode et la gestion d'une boutique, je souhaite échanger sur les bonnes pratiques, les tendances de consommation et l'état de l'emploi sur ces fonctions.



Mes objectifs à moyens termes sont de prendre en charge des structures plus importantes, dans différents formats, notamment de type Flagship, et dans différents produits, afin d'assouvir ma curiosité professionnelle.



Mes compétences :

Management

Ressources humaines

Luxe

Vente

Mode

Gestion de la relation client