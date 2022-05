Sabrina LAFON

- Organisée, créative, rigoureuse, travail en équipe, grande capacité d'adaptation

- Maîtrise le processus de développement des collections

- Passionnée par le développement de nouveaux matériaux, détails et finitions innovants





Compétences : Recherche tendances, visuelles et shoppings, sourcing, présentation des collections et concepts création d'entreprise, illustration de mode, dessins à plats et specs (fait main et DAO), création des imprimées et broderies, création des produits chaîne et trame, jersey, maille, cuir, denim et t-shirts, patronage et modélisme, couture tailleur et flou, techniques Haute Couture, tricots à la main, machine manuel et électronique.



Informatique : Mac et PC, Microsoft Office, Illustrator, PhotoShop, U4ia, Kaledo Style, InDesign, FastMag, Gallery



Langues : Français (courant), Anglais et Suédois (maternelles), Allemand (scolaire), Italien (notions)