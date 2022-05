Sabrina LAKHDARI

Ingénieur informaticienne de profil, je possède plus de quatre ans d’expériences dans le domaine comme développeur web et assistante chef de projet.





Grâce à ma formation universitaire d’ingénieur (BAC +5), j’ai acquis une excellente maîtrise des notions mathématiques afin d'enseigner dans le secondaire.



Aujourd'hui, professeur de mathématiques dans un collège dans l'Oise et très heureuse de faire partie de l'éducation nationale.



Mes compétences :

TMA

Audit

HTML

Webmaster

PHP

Qualité

MySQL

CSS

JQuery

Gestion de projet

SQL

JavaScript