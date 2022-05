Sabrina LAMBERT

Je suis une personne dynamique, sérieuse, courageuse et des plus motivée pour travailler.



Mes qualités sont la patience, l'empathie, l'écoute, motivée, sociable. Je prends le temps d'accompagner correctement les personnes dont je m'occupe.



J'ai une grande expérience dans l'accompagnement des personnes fragilisées et je reste motivée.



Mes compétences :

Participation à l'élaboration et au suivi du proje

Accompagnement dans les sorties extérieures et ani

Accompagner dans les actes du quotidien

Accompagnement dans la vie sociale, relationnelle,

Accompagnement dans les activites