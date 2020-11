Elodie DAYMARD

De profil ENFJ :



Extraversion, iNtuition, Feeling, Judgment acronyme de Extraversion, intuition, Sentiment, Organisation

​

En tant qu'ENFJ, j'appartiens à la catégorie des Idéalistes et des Diplomates et mon tempérament est jugé comme étant Protagoniste et Donateur. Seulement, 2,5% de la population mondiale ont le même tempérament

​

Extraversion : les ENFJ aiment interagir avec autrui. Ils gagnent de l'énergie par le contact avec autrui et aiment posséder un large cercle de connaissance

Intuition : les ENFJ sont davantage abstraits que concrets. Ils concentrent leur attention sur l'image globale d'une chose ou d'une situation plutôt que sur ses détails, sur le contexte plutôt que sur la chose en elle-même, sur les possibilités futures plutôt que sur les réalités immédiates

Sentiment : les ENFJ valorisent davantage les considérations subjectives ou personnelles que les critères impersonnels et objectives. Lorsqu'ils prennent des décisions, ils accordent un poids plus grand à des considérations sociales qu'à la logique

Organisation : les ENFJ planifient leurs activités et prennent des décisions rapidement. Leur tendance à prédire les probabilités d'une situation future suscite chez eux un certain self-control, qui peut sembler limitatif aux yeux des types préférant la perception.



Leader charismatique, authenticité, altruisme passionnée, bienveillance, perspicace sur les pensées et les motivations d'autrui, intelligence sociale, exigence personnelle, motivée, dévouée, optimiste, auto-analytique, sensible à la critique et aux conflits (tendance à les éviter).



Mes compétences :

Accompagnement

Animateur

Éducateur

Instructeur

Traduction

Organisation d'événements

Microsoft Office

Réservation voyage

Mise en place procédure

Gestion d'agenda

Classement

Archivage

Gta (logiciel pointage)

Wynsure (logiciel de saisie)

GED (Logiciel de gestion documentaire)

Edeal (Logiciel de communication interne)