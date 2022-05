Sabrina LANGEARD

Déterminée depuis mon plus jeune âge je me suis trouvée dans un domaine qui me correspond en l'occurrence la vente directe.

Malgré bien des épreuves j'ai commencé mon parcours par de la vente sur stand précaire puis sur le terrain pour devenir responsable des secteurs et pour finir intégrer un groupe national dans la rénovation.

Ayant toujours eu le goût du challenge et le besoin de me surpasser grâce à mon âme de sportive, de compétitrice j 'ai à ce jour un poste dans lequel je m'épanouis tant par la gestion de mon équipe, mon autonomie que par les dépassements d objectifs.

Je souhaite continuer mon évolution et pourquoi pas aller vers un échelon supérieur ....



Mes compétences :

Management

Recruteur