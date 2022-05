Sabrina LARDEAU

Je suis actuellement étudiante en cinquième année à l'ISCOM (Institut Supérieur de la Communication) à Paris. C'est une année en alternance, 1 jour à l'école/4 jours en entreprise. J'ai choisi le programme MMI (Marque et Management de l'Innovation), avec un approfondissement Big, Smart & Open Data, qui me permettra d'acquérir un diplôme Master II de "Manager de la marque".



L'année dernière j'ai choisi le programme grande école, et l'option COMAL (Communication Globale des Entreprises et des Marques), un programme généraliste qui aborde toutes les facettes de la communication : média/hors-média, interne/externe, BtoB/BtoC, corporate/commerciale, publicité, relations publiques, événementielle…Cette formation m'a permis d'acquérir une vision stratégique et managériale de la fonction communication au sein d'une entreprise.



Par ailleurs, durant ma quatrième année d'étude, j'ai écris un mémoire au sujet de la communication de crise sociale. Cela m'a permis de comprendre de quelle façon le fonctionnement des entreprises et le monde du travail se complexifient. Cela m'a également permis de mieux comprendre la cause de leurs apparitions, le rôle de la communication pour sortir de ces crises et les procédures à suivre pour éviter qu'elles ne se reproduisent.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Réseaux sociaux

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook