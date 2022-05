Chargée de recrutement pour les agences Manpower de Dinan et St Malo, agences généralistes, je suis en charge des recrutements en intérim, CDD et CDI



Experte dans mon métier, je recrute des profils très variés dans les domaines de l'électronique, l'aéronautique, l'agroalimentaire, la logistique ou encore la maintenance...



Professionnels en recherche de collaborateurs, ou candidats experts, n'hésitez pas à me contacter !