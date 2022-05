Sabrina LAURENT

En quelques mots:



Suivre les opérations de la phase FAISA au DOE

Diriger les études et diagnostic avant travaux

Suivre, coordonner et récéptionner les travaux

Diriger les équipes

Assistance aux expertises

Concevoir les projets

Suivre les dépenses

Formuler les appels d’offres

Gérer les dossiers d’autorisations administratives

Rédiger les documents contractuels

Rédiger les marchés de travaux et avenants



En détail:



Je suis en charge de projet privé en contact direct avec les clients. Gestion de toutes les phases de projet de la conception à la réalisation avec gestion administrative et financière du chantier.

- Gestion du processus de la maîtrise d’œuvre dans les différentes phases que constitue un projet architectural en marché privée: de l’ESQ au DOE

- Composition des dossiers permis de construire, DP, dossier accessibilité… Avec suivi administratif auprès des mairies et rendez-vous avec l’architecte conseil.

- Direction des études avant travaux (SDEI, ERDF, télécom, Etudes géotechnique, études béton, Etudes thermiques, diagnostic amiante avant travaux...)

- Formulation des appels d’offre en marché privée - Direction des consultations des entreprises lors des appels d’offre en marché privé.

- Mise au point des marchés de travaux, planning et tableaux financiers de l’opération.

- Gestion administratif et financier du chantier : Certificat de paiement, traitement des situations mensuelles transmises par les entreprises, acomptes, DGD,

- Conduite de travaux : convocation des différents intervenants du chantier, direction et organisation des réunions de chantier, rédactions des PV de chantier, coordination entre les différents corps d’état. - Assistance au maitre d’ouvrage pour la réception des travaux, levée des réserves. - Elaboration des plans du PC à la phase EXE en marché privé en fonction des normes en vigueur.

- Relation directe avec les clients privés

- Suivi d’une assignation en justice faite par un client

- Constitution des dossiers de candidature pour appel d’offre en maîtrise d’œuvre sur des projets de petite envergure. (maison médicale ; école élémentaire)

- Gestion autonome des projets.

- Etudes de faisabilité sur terrain à lotir

-Travail sur logements collectifs



Mes compétences :

Allplan

Archicad toutes versions 2D ET 3D

Indesign et Photoshop

Office

Artlantis

C4D

Google Sketchup

Gestion de la phase chantier en chantier privé

Comptabilité des chantiers

Gestion de projet de la phase ESQ à la phase EXE