Diplômée d'un BTS en immobilier et forte de 2 années d'expérience en lien direct avec la clientèle, j'ai pu développer de solides compétences, notamment en matière de négociation et de prospection.

Ma tenacité, mon dynamisme, mon implication me permets d'entretenir des rapports de confiance auprès de mes clients .











Mes compétences :

Prise de rendez vous

Accueil physique et téléphonique

Etat des lieux