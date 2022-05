Sabrina LEMAIRE

Bonjour,



Je me présente:

Sabrina, 27 ans, professionnellement je suis une personne dynamique et surtout passionnée !

J'aime beaucoup apprendre, me perfectionner et transmettre mes savoirs.

J'ai effectuer un BEP SANITAIRE ET SOCIALE, obtenue en 2006, puis j'ai effectuée une première année de BAC PRO ACCUEIL ASSISTANCE CONSEIL que je n'est pas poursuivie faute de moyen financier.

Ensuite j'ai travaillée en tant qu'employer d'hôtellerie durant 1 an.

J'ai ensuite eu l'opportunité d'avoir un poste d'AGENT DE SOIN dans un hôpital pendant 6 mois, puis ensuite mon contrat terminer j'ai effectuée des remplacement d'été en tant que AIDE A DOMICILE.

Je me suis présenté au concours AIDE SOIGNANTE en 2013 que j'ai obtenue avec 19/20.

Sortie d'école AIDE SOIGNANTE diplômée en 2014 j'ai obtenue un poste en Ehpad.

Ayant eu quelques ennuies de santé en décembre dernier j'ai du interrompre mon contrat pour prendre soin de moi.

Aujourd'hui en cdd en Ehpad.



Diplômes : BEP CSS

DIPLOME D'ETAT AIDE SOIGNANTE

AFGSU 2

AFPS



AUTO ENTREPRENEUR EVENEMENTIEL pendant 2 ans.

SAPEUR POMPIERS VOLONTAIRE pendant 4 ans

VEHICULE + PERMI B