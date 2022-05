Sabrina LENOIR

Madame, Monsieur,



Vous recherchez votre future Chef de projet Marketing - Communication, ne cherchez plus !

Le marketing opérationnel et la gestion de projets sont mes centres d’intérêts professionnels.

Intégrer votre structure représente une perspective professionnelle très motivante car c’est l’opportunité d’évoluer dans un environnement innovant et en perpétuelle reconstruction.



Dotée de plus de 12 ans d’expériences dans le Marketing, la Communication et la Gestion de projets, je suis créative, dynamique et j’adore relever des nouveaux challenges !



Ayant l’esprit d’entreprise, je n’hésite pas à communiquer et à mettre en avant l’entreprise où je travaille et les opérations commerciales en cours.

De nature optimiste, je suis attachée aux notions d’engagement, d’effort, de partage, d’écoute et aux valeurs de chaque entreprise. Ces qualités me semblent essentielles aujourd’hui pour contribuer au développement commercial auquel je suis particulièrement sensible.

Extrêmement motivée, optimiste et enthousiaste, mes différentes expériences m’ont permis d’acquérir une grande capacité d’adaptation, le goût du challenge, une très bonne capacité d’analyse, un bon relationnel et un bon esprit d’équipe.

Grâce à ma forte volonté d’apprendre, je peux rapidement être opérationnelle pour être force de proposition et mener à bien les missions de Marketing et de Communication dont j’ai la charge.



Par conséquent, je souhaite vous rencontrer afin de vous exposer de façon plus détaillée mon projet professionnel et vous témoigner ma motivation.



Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, l’expression de mes sentiments distingués et reste disponible pour toute information complémentaire.



Mes compétences :

Anglais

Anglais commercial

AS 400

Business

Business Objects

Commercial

Espagnol

Ethnos

Informatiques

Internet

Linguistiques

Lotus

Microsoft FrontPage

Microsoft Navision

Microsoft Office Word

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word Excel

Sage

eCommerce

rétro planning

Sage Accounting Software

Navision

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Merchandising

Lotus 1-2-3

IBM AS400 Hardware

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Communication

Informatique

Microsoft Outlook

Marketing

Relationnel

Organisation d evenements

Animation commerciale