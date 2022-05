Sabrina LEPOINT

Durant la première partie de mon expérience professionnelle, j'ai pour l'essentiel évolué dans le domaine du commerce. Ainsi, j'ai pu développer mon sens de l’organisation et des responsabilités. Ma rigueur et ma discrétion à l’égard des tiers m’ont permis d'aider le chef d’équipe dans ses taches administratives.



Par la suite, j'ai profité de ces compétences réussies dans l’administration du personnel pour approfondir celles-ci par le biais d’une formation en Gestionnaire de paie.

J'ai pu alors mettre en pratique ces connaissances approfondies à travers différents postes dans le support Time/RH, puis dans la paye expatrie.



Une nouvelle opportunité m'a permis par la suite d'acquérir une corde supplémentaire à mon arc grâce au diplôme d'entrepreneur dans la petite en entreprise. Cette expérience m'a permise de voir l'amont du travail, notamment pour la partie comptable et de la gestion financière.



Après un changement de région dû à un suivi de conjoint, j'ai pu enrichir mon parcours professionnel dans la paye française. Et consolider cette expérience en préparant en parallèle une licence en ressources humaines.



Actuellement disponible, je souhaiterais relever un nouveau challenge professionnel sur la région lotoise, en y apportant mes compétences, et mes connaissances en gestion du temps, de la paye et de la comptabilité. Et pourquoi pas développer de nouvelles aptitudes en recrutement du personnel



Mes compétences :

Ressources humaines

Autonomie

Rigueur

Leadership

Paie