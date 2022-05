Sabrina LESÉNÉCHAL

De formation juridique, passionnée par le droit public, mon parcours me dirige naturellement vers l'immobilier et plus spécifiquement le suivi de projets de construction très divers tels que les écoles (maternelles, primaires, collèges, lycées), hôpitaux,EHPAD, Centres de secours, mairies, salles polyvalentes,etc... au sein de la SEMHA à Colmar.

Le développement durable appliqué aux constructions est pour moi une source inépuisable de découvertes et d'approfondissements.



Mes compétences :

Construction

Contentieux

Développement durable

Immobilier

juriste

Juriste contentieux

Responsable sav

SAV

Sinistres