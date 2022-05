Sabrina LINDOR

Avec une expérience d'un an au sein du groupe Leader Manpower, le poste de consultante en recrutement m'a permis de découvrir le domaine du conseil.



Portant un vif intérêt pour la gestion administratif, les métiers de la formation et de l'accompagnement professionnel, je suis à la recherche d'opportunités qui me permettrons de développer une première expérience en entreprise dans ces domaines.



Diplômée du Bachelor consultant en recrutement titre certifié au RNCP validé Bac+3.







Mes compétences :

Diplomatie

Tutorat

Accueil physique et téléphonique

Relationnel aisé

Analyse financière et stratégique

Négociations fournisseurs

Rédaction de documents internes et externes

Gestion des ressources humaines

Analyse de positionnement produit

Gestion de dossiers clients et fournisseurs

Pack office 2010

Indexation de données

Logiciel de gestion

Rigeur et capacité d'adaptation