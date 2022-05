Sabrina LIPNICKI

Je suis pigiste multimedia pour une commune des hauts de Seine et pour une commune des Yvelines. J'apporte au papier que j'écris pour les magazines municipaux, un complément vidéo, pour le site web ou les réseaux sociaux. Je m'inspire du journalisme mobile. Je tourne et monte avec un smartphone. Je carbure au social media.

Parrallèlement, je suis depuis janvier 2015 Chargée de Communication pour le club des entrepreneurs de Jouy-en-Josas et de la vallée de la Bièvre.





Mes compétences :

Redaction web

Journalisme mobile

Social media

Prises de vues vidéo

Montage vidéo