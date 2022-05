Sandrine THIBIERGE

Graphothérapeute au Chesnay : je ré-éduque l'écriture chez les enfants et les adolescents qui ont un problème avec leur écriture -- trop lente, ou pénible, ou encore illisible -- et qui les freine dans leur scolarité.

Après une ré-éducation, les enfants écrivent mieux, plus vite, et plus lisiblement. Ils ont compris comment s'organise l'écriture et peuvent écrire inconsciemment. Ils reprennent aussi confiance en eux, et peuvent se focaliser sur les autres matières de l'enseignement.



Je propose aussi :

- l'animation d'ateliers de dessins axés sur la motricité fine tout en restant dans le loisir créatif.

- des conférences ou exposés sur la graphothérapie.







Consultante bénévole en accompagnement à SNC (Solidarité Nouvelle face au Chômage) :

- Accompagnement de personnes en recherche d'emploi.

- Animation d'un atelier pour retrouver la confiance en soi.





Mon expérience de 15 ans en tant qu'ingénieur dans une société de télécoms m'a apporté une compétence dans l'analyse et la résolution de problèmes. Ensuite, mes études en psychologie m'ont donné des compétences humanistes et relationnelles. C'est pourquoi actuellement je consacre du temps à l'aide au retour à l'emploi, en marge de ma profession de graphothérapeute.



Présentation de la graphothérapie en 3 minutes :

http://youtu.be/BB6yUl0ShiU





Mes compétences :

Bon relationnel

Rigueur

Enfants Précoces

Graphothérapie

Troubles DYS