Sabrina LOPES

Expérience professionnelle de 2 ans dans le domaine des Ressources Humaines.



Maîtrisant un certain nombre de tâches administratives et certains éléments de la paie tels que (DPAE, les visites médicales, les arrêts maladies, les congés parentaux, les accidents de travail, les accidents de trajet, les contrats de travail, les différents avenants, les mutations, les renouvellements de périodes d'essai, la gestion des tickets restaurants, les elements variables de la paie, les attestions employeurs et les soldes tout compte). Participation aux sessions de recrutement pour des vendeurs.



Mon sens de l'organisation et l'esprit d'equipe sont mes principales qualités



Mes compétences :

Pack office

Horoquartz

Cegid

People data

Tempo

Sage paie

Publisher