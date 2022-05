Sabrina M.

Directeur Adm et Financier (BATIMENT)



• Garantir la fiabilité des comptes sociaux et fiscaux.

• Piloter la réalisation du budget et mise en œuvre suivant covenants

• Optimisation du résultat financier

• Mise en place de plan d’action afin d’optimiser les résultats par rapports aux écarts budgétaires.

• Elaboration du Budget prévisionnel de trésorerie suivant engagements de waiver.

• Mise en place du contrôle de gestion.

• Suivre la situation de trésorerie, analyse des écarts constatés par rapport aux prévisions.

• Suivi des recouvrement, RG, DOE, DGD…..

• Mise en place d’un affacturage.

• Suivi mise en place ERP

• Respect des obligation sociales et gestion RH (contrat, paies, charges sociales, plan de formation…)

• Reporting mensuel (j+4) normes IFRS consolidés

• Suivi de la trésorerie du groupe, réconciliation interco

• Amélioration du BFR et du cash

• Contrôle de gestion, élaboration des budgets, forcast, analyse des écarts, de la marge et contribution margin

• Suivi des contrôles et audit SOX



Mes compétences :

Administratif

DAF

Directeur Administratif et Financier

Responsable administratif et financier

Ressources humaines

Gestion

Contrôle de gestion

Comptabilité

BTP

budgets

Audit

Sarbanes-Oxley

Sage Accounting Software

Saari

SAP

Reconciliations

Microsoft Word

Microsoft Excel

International Financial Reporting

IBM AS400 Hardware

Coala