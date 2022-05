Sabrina M'SAKNI

Dotée d'une grande conscience professionnelle, je dispose d'une capacité d'adaptation et une facilité d'intégration à différentes situations professionnelles. Je ne crains pas les responsabilités et je possède un esprit d'équipe. Véritable leadership dans l'âme je sais pertinemment que quelques lignes ne suffisent à dévoiler ma force de conviction, ma rigueur et ma polyvalence.



Mes compétences :

Conseil

Management opérationnel

Réceptionner les stocks

Management des ventes

Gestion administrative

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Prospection de clients

Gestion de la relation client

Vente B2B

Techniques de vente

Suivi de la relation client

Présentation des offres commerciales

Négociations prix et conditions

Réceptionner les appels téléphoniques et renseigne

Gestion des litiges