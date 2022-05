Je suis Technico Commerciale itinérante depuis 6 ans avec deux spécialités produits : la PHSE (Protection Hygiène Sécurité et Environnement) et depuis peu les Colles et Adhésifs.

Je visite un portefeuille clients d'une centaine de clients sur le département 02.

C'est un métier passionnant fait de rencontres et de technicité.



Mes compétences :

Veille stratégique

Sécurité

Environnement

Hygiène