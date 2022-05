Sabrina MAIXENT

En recherche active d'emploi. Compétences Commerciales/Relation Clients/Marketing/Communication/ADV



Espagnol courant, Anglais : niveau Avancé B2 (CAREL 2012)



• 2003 : D.E.S.S. MARKETING DES SERVICES, Institut de Gestion La Rochelle, stage Belgique

• 2001 : MAITRISE de GESTION COMMERCIALE en Alternance, IUP Niort

• 2000 : LICENCE de GESTION COMMERCIALE, IUP Niort, stage Espagne, AMD Barcelona

• 1999 : D.U.T. TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION, IUT Angoulême





DOMAINE DE COMPETENCES:



COMMERCIAL

Vente en B to B

Présenter, vendre sur salons et foires agroalimentaires

Visiter les clients en Espagne (découvrir usine, étudier le processus de fabrication des produits, finaliser les termes du contrat, être interprète clients-Direction)

Optimiser la relation client

Gérer les dossiers commerciaux (produits, prix, promotion, distribution, livraison, SAV, litiges)

Fidéliser la clientèle

Prospecter de nouveaux marchés



MARKETING - WEB MARKETING

Analyse marché, concurrence (terrain, internet)

Déterminer la stratégie marketing

Définir plan d'action marketing et budget (on-line et off-line)

Sélectionner et mettre en oeuvre des actions à mener

Ajuster par des recommandations efficaces

Assurer le suivi des prestataires

Analyse des résultats et reporting



COMMUNICATION

Elaborer une stratégie de communication

Définir un plan média (on-line et off-line)

Analyser les médias pertinents

Véhiculer une image positive.

Accroître la visibilité sur le web.

Développer la notoriété du site web

Accroître le trafic sur le site.

Mise en place d'une campagne de référencement naturel et payant

Définir les modalités de l'affiliation

Analyse de la fréquentation du site et campagnes de communication

Reporting

Préconnisation médiaplanning





"LE +" : BILINGUE ESPAGNOL

En affinité avec la langue, les latinos et leur culture depuis l'apprentissage de cette langue (collège)



2006-2010 : Clientèle Espagnole, MILCO : contacts quotidiens avec grossistes agroalimentaires



2000 (mai-août) : Barcelona : 4 mois de stage à AMD Internacional - Marketing

Colocation avec une amie chillienne et contact permanent



Festival international « Cultures du Monde », Saintes (17) - bénévolat été 1999 et 2002 :

Guide de groupes folkloriques latinos : Porto Rico, Costa Rica

Contacts : Mexique, Venezula, Bolivie



Mes compétences :

Commerciale

Communication

Marketing

Chargé de projet

Gestion commerciale