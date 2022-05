Sabrina MARALDO

Moniteur des ventes à la Direction Commerciale Ouest du Crédit Agricole Nord De France

-- > Responsabilité de 4 secteurs du Pas de Calais ? Coaching des collaborateurs pour optimiser leur force de vente

-- > Accompagnement des managers dans le pilotage commercial-Création et mise en place d’animations------ > Création de bagages de formation-

-- > Relais de l’application de la stratégie d’entreprise dans le réseau-Formateur sur les nouveaux outils commerciaux-Facilitateur de l’adaptation au changement.



Conseiller financier, chargée de la gestion et du développement d’un portefeuille clientèle en milieu urbain (clientèle intermédiaire et Hauts de Gamme) - Crédit Agricole Nord De France.

-- > Vente de crédits, de tous les produits d’épargne, de services et d’assurances.



Attachée commercial. Agence de Neuville-en-Ferrain au Crédit Agricole Nord

-- > Gestion d’un portefeuille en milieu rural

-- > Responsabilité d’assurer l’intérim du RA-Mission de diminuer le risque sur les clients en créances douteuses et litigieuses.



Mes compétences :

Bon relationnel

dynamique

Esprit critique

Fiable

Réalisation

Relationnel

Sens de l'équipe

Sociable

Très bon relationnel

Microsoft PowerPoint