Recrute : Conseillères/ers de vente à domicile



Vous cherchez un complément de revenu ou une activité à plein temps ?

Vous aimez la décoration ? les bougies ?



PartyLite, entreprise leader de la vente directe de bougies et d’accessoires de décoration recrute des conseillères/ers de vente à domicile dans le département de l’Aube (10):



- Statut d’indépendant (VDI)

- Gestion libre du temps de travail

- Rémunération attractive et hebdomadaire

- Démarrage facile, rapide et sans investissement financier

- Formations gratuites

- Produits et voyages à gagner

- Possibilité de carrière



Rejoignez-nous vite !!



Contactez-moi :

Sabrina MARIE

06.98.26.69.64

sabrina10.partylite@gmail.com

https://sabrinamarie.partylite.fr/Home





Mes compétences :

VDI

Vente

Vente à domicile