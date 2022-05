Sabrina MECHERI

Je travaille au sein d' un bloc opératoire (chirurgie de la cataracte et chirurgie réfractive) dans une clinique situé sur Paris.

Je travaille également comme aide opératoire en ophtalmologie.



Mon parcours professionnel est diverse. J'ai pu exercer en secteur hospitalier, en pédiatrie, bloc opératoire, laboratoire de recherche médicale, crèche, entreprise...

Cela m'a permis de développer un ensemble de compétences.



Je suis une personne polyvalente, dynamique, mobile, en quête d'expériences pouvant être enrichissantes et me permettant d'évoluer tant sur le niveau intellectuel que sur l'échelle du poste.



J'ai certes, un CV atypique et polyvalent, mais je ne me considère en AUCUN CAS comme une personne instable. Je suis tout simplement une personne curieuse qui profite d'un des atouts de sa profession afin de développer des connaissances, de faire face à des situations multiples...



Toutefois, je garde une veille sur l'ensemble des postes existants qui pourraient convenir à mon projet professionnel.



L'un de mes objectif est d'exercer ma profession à l'étranger.

Je suis intéressé par des postes en bloc opératoire, en hémodialyse, en pédiatrie, en opthalmologie, en coordination...



Mes compétences :

Santé