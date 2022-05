Sabrina MEKAOUI Célibataire Nationalité Française

Bourgogne

Casablanca Maroc.

 : (064) 30.36.69

(022) 49.26.96

sabrina.mekaoui@caramail.com



FORMATIONS

2005-2006 : 2ème année BTS (En alternance), Management des Unités Commerciales (Institut Supérieure du Commerce en Alternance de Paris)



2004-2005 : 1ère année BTS (En alternance), Management des Unités Commerciales

(Institut Supérieure du Commerce en Alternance de Paris)



2003-2004 : Niveau Baccalauréat des Sciences Technologiques Tertiaires

(Spécialisation Action Communication Commerciale)



2002-2003 : 1er cycle en Informatique et gestion



2000-2001 : BEPC des collèges



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Septembre 2006 – aujourd’hui : Sales exécutive chez DHL Casablanca :

-Prospection

-Prise en charge de nouveau client

-Appel d’offre

-Elaboration de devis

-Suivi clientèle



Avril 2006 – Août 2006 : Commerciale terrain chez DHL Paris :

-Prise de rendez-vous

-Vente terrain

-Fidélisation clientèle

-Elaboration d’appel d’offre

-Suivi clientèle



Juillet 2005 – Mars 2006 : Assistante de direction chez DHL Paris :

-Prise en charge d’un client Grand Compte (TOTAL)

-Accueil client

-Elaboration de devis

-Suivi

-Expérience terrain



Septembre 2004 – Juin 2005 : Assistante commerciale au sein de la société DHL Paris

-Opération de télé prospection

-Elaboration de cotations

-Relance cotations

-Conduite d’entretient négociation / Vente

-Organisation de réunions commerciales

-Qualification











AUTRES EXPERIENCES

Août 2004 : Stage particulier au sin de la société DIGIDIS en tant qu’assistante polyvalente à Paris



Autres : Cours particuliers, vente





CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE

Système d’exploitation : Windows 95, 98, XP.

Logiciels bureautiques : Microsoft : Word, Excel, PowerPoint, Works, Outlook…

Système de gestion de base de données : Access.



LANGUES

Français : langue natale, maîtrise complète

Arabe : parlé

Anglais : lu, parlé et écrit niveau scolaire

(Actuellement cours privée niveau professionnel école Pluriel Casa)

Espagnol : lu parlé et écrit niveau scolaire



CENTRE D’INTERET

Voyage cinéma, boxe, Internet…