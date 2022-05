Sabrina MELI

Bonjour,



Je vous souhaite la bienvenue sur mon profil.



Je suis actuellement à la recherche de mon premier emploi. Je suis disponible à partir de Septembre 2015. J'aimerais trouver un poste dans le secteur de l'administratif dans lequel je me sens à l'aise et épanouie. J'ai effectué plusieurs stages dans des entreprises ce qui m'a permis de mettre en place mes connaissances et d'acquérir de nouvelles compétences informatiques, relationnelles et professionnelles. Je suis quelqu'un de motivée et organisée dans mon travail mais aussi perfectionniste avec les projet que je peux mener.



J'aime consacrer les périodes de vacances scolaires estivales à l'accompagnement des personnes âgées : je travailles au sein d'une association depuis maintenant 3 périodes de vacances scolaires d'été.



Je vous laisse me découvrir à travers mon profil et vous souhaite une bonne navigation.



Cordialement,



Sabrina MÉLI



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Organisation

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint