Sabrina MERAD

Ayant acquis mes compétences professionnelles dans différentes structures, je suis capable de m'adapter à toute situation.



Toujours à l’affut de nouvelles découvertes, je suis curieuse et dynamique. Je suis une personne extrêmement motivée et impliquée dans les projets qui me sont confiés.



De plus, possédant trois nationalités, j’ai toujours vécu dans un univers multiculturel. Cela m’a permis de m’ouvrir à tout ce qui m’entoure et de savoir appréhender plusieurs types de personnes. Grâce à cela, je peux m’intégrer dans divers milieux et être à l’aise quel que soit l’endroit.



Si mon profil vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, contactez-moi !



Mes compétences :

Rédaction

CMS

Communication interne

Benchmarking

Vente

Relation client

Marketing

Communication

Intranet

Internet