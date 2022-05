Bonjour , je me présente je m'appelle Sabrina Mezzo je suis actuellement a la recherche d'un emploie dans les 3 secteurs suivants : Tourisme , principalement de l' accueil physique ou téléphonique . Dans le domaine de la vente en prêt à porter ( accueil , conseils) dans le domaine du social et paramédical (Cliniques, milieux hospitaliers) Motivee, dynamique, patiente, sociable , ayant un bon contact relationnel et humains ! Je suis ouvertes à toutes propositions concernants ces 3 secteurs c'est assez urgent ! Annonce sérieuse idéalement sur Paris ou proche banlieue (92,93 ou 94) disponibilité immédiate bonne maîtrise de l'anglais et du portugais Cordialement voici mon email : sabrina20latoss@hotmail.fr